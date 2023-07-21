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        Niğde'de 41 düzensiz göçmen yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 15:28
        Niğde'de 41 düzensiz göçmen yakalandı

        NİĞDE (AA) - Niğde'de yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen 41 düzensiz göçmen yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Niğde-Adana Otoyolu'nda şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.

        Araçta yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edilen 41 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığını değerlendirdiği bir şüpheliyi gözaltına aldı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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