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        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 15:33
        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağcaşar köyünde uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı.

        Zanlılarla birlikte 25 gram metamfetamin, 10 gram bonzai, 5 gram esrar, uyuşturucu kullanma aparatı, 3 av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 31 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılardan biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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