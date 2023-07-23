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        Niğde'de arkadaşının temizlediği silahtan çıkan merminin isabet ettiği çocuk öldü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 18:44
        Niğde'de arkadaşının temizlediği silahtan çıkan merminin isabet ettiği çocuk öldü

        NİĞDE (AA) - Niğde'de, arkadaşının temizlediği tabancadan çıkan merminin isabet ettiği 16 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        İddiaya göre, merkeze bağlı Alay beldesinde M.C.A. (15), M.K.A. (16) ve Y.C.D. evde bulunan silahları temizlemeye başladı.

        Bu sırada Y.C.D'nin temizlediği tabancanın ateş almasıyla silahtan çıkan kurşun, koltukta oturan M.K.A'ya isabet etti.

        İhbar üzerine olay yerine, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan M.K.A, ambulansla kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Olay sonrasında Y.C.D. ve M.C.A, gözaltına alındı.

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