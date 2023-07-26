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        Niğde'de parklar ve mesire alanlarına kamera konuldu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 14:34
        Niğde'de parklar ve mesire alanlarına kamera konuldu

        NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi, 20 park ve mesire alanını kamera sistemi yerleştirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre ekipler, çocuklara güvenli, huzurlu yaşam alanları sunmak, bu alanlarda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla park ve mesire alanlarına kamera sistemi kurdu.

        İlk etapta şehrin farklı noktalarındaki 20 park ve mesire alanına yerleştirilen güvenlik kameraları 24 saat kayıt yapıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, park ve mesire alanlarına yerleştirdikleri kamera sistemiyle buraların daha güvenli hale getirilmesini sağladıklarını belirtti.

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