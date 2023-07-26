Niğde'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı

NİĞDE (AA) - Niğde'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, Vali Mustafa Koç başkanlığında toplandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilikteki toplantıda, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile meslek yüksekokulu mezunlarının sanayi sektöründe istihdamına yönelik yapılacak çalışmalarla engelli ve eski hükümlülere yönelik kendi işini kurmak için hibe desteği talebi olan 20 proje başvurusu değerlendirildi.

Toplantıda, İŞKUR İl Müdürlüğünün istihdam teşvik ve programlarıyla özel sektörün personel ihtiyacını karşılamak ve işsiz vatandaşların çalışma hayatına atılmalarını sağlamak amacıyla programlar düzenlemeye devam edilmesi kararlaştırıldı.

Bu kapsamda 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında 2 bin 53 kişi özel sektörde işe yerleştirildi, işbaşı eğitim programlarıyla 65 kişi işbaşı yaptı.