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        Niğde Belediyesinden işçilere yüzde 45 zam

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 16:03
        Niğde Belediyesinden işçilere yüzde 45 zam

        NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi, kadrolu işçilerin yevmiyelerine yüzde 40, şirket işçilerininkine yüzde 45 zam yaptı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yapılan zammın çalışanların emeklerine olan saygının bir göstergesi olduğunu belirtti.

        Çalışanların daha iyi bir yaşam standardına sahip olmalarını hedeflediklerini aktaran Özdemir, işçilerin emeklerine karşılık adil bir şekilde ödüllendirilme yaptıklarını ifade etti.

        Yapılan zammın ardından Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan işçiler, Başkan Özdemir'e teşekkür ziyaretinde bulundu.

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