Niğde'de 1 kilo 580 gram esrar ele geçirildi
NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 580 gram esrar ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aktaş beldesi ile Ağcaşar köyünde uyuşturucu üreticileri ve satıcılarına yönelik operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı.
Zanlılarla birlikte 3 tüfek, ruhsatsız tabanca, 9 fişek, 1 kilo 580 gram esrar ve 29 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.