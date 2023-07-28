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        Niğde'de 1 kilo 580 gram esrar ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 09:56
        Niğde'de 1 kilo 580 gram esrar ele geçirildi

        NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 580 gram esrar ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aktaş beldesi ile Ağcaşar köyünde uyuşturucu üreticileri ve satıcılarına yönelik operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı.

        Zanlılarla birlikte 3 tüfek, ruhsatsız tabanca, 9 fişek, 1 kilo 580 gram esrar ve 29 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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