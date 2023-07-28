Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Niğde Belediyesi vatandaşlara aşure ikram etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 15:18
        Niğde Belediyesi vatandaşlara aşure ikram etti

        NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi, muharrem ayı dolayısıyla camilerde vatandaşlara aşure dağıttı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler, aşure günü dolayısıyla camilerde yaklaşık 30 bin kişilik aşure ikram etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, muharrem ayında yapılan aşurenin kardeşlik, paylaşma ve dayanışma duygularını pekiştirdiğini belirtti.

        Bu değerleri yaşatmaya çalıştıklarını aktaran Özdemir, "Amacımız, vatandaşlarımız arasında dayanışmayı artırmak, birlik ve beraberliği pekiştirmektir. Aynı zamanda, aşure geleneğini sürdürmek amacıyla bu tür etkinliklere önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Korkaklar zafer anıtı dikemez"
        "Korkaklar zafer anıtı dikemez"
        Ağabeyini böyle öldürdü!
        Ağabeyini böyle öldürdü!
        O enfeksiyon karaciğer kanserinin yüzde 40-50'sinden sorumlu
        O enfeksiyon karaciğer kanserinin yüzde 40-50'sinden sorumlu
        Bolu'da esrarengiz kazı! Maden işçileri getirildi
        Bolu'da esrarengiz kazı! Maden işçileri getirildi
        Kerem Demirbay imzayı atmaya hazırlanıyor
        Kerem Demirbay imzayı atmaya hazırlanıyor
        "İşte o an ağlamaya başlıyorum"
        "İşte o an ağlamaya başlıyorum"
        En güzel yaz havası!
        En güzel yaz havası!
        Eski eşinin yeni nişanını tebrik etti
        Eski eşinin yeni nişanını tebrik etti
        Türkiye ve İtalya, EURO 2032'ye aday!
        Türkiye ve İtalya, EURO 2032'ye aday!
        Japonya 'yok oluyor'
        Japonya 'yok oluyor'
        Ante Rebic, Beşiktaş'ta!
        Ante Rebic, Beşiktaş'ta!
        Enflasyonda düşüş döviz kuruna mı bağlandı?
        Enflasyonda düşüş döviz kuruna mı bağlandı?
        İşte Pogba gerçekleri!
        İşte Pogba gerçekleri!
        3 bin otomobilin bulunduğu gemideki yangın sürüyor!
        3 bin otomobilin bulunduğu gemideki yangın sürüyor!
        Ve Icardi yola çıktı!
        Ve Icardi yola çıktı!
        Türkiye yükselişe geçti!
        Türkiye yükselişe geçti!
        Burası ne Antalya ne de Muğla! Doğası hayran bıraktı
        Burası ne Antalya ne de Muğla! Doğası hayran bıraktı
        Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda
        Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda
        Merkez'den asgari ücret hesabı
        Merkez'den asgari ücret hesabı
        Kemer yangını 4'üncü gününde! Müdahale sürüyor
        Kemer yangını 4'üncü gününde! Müdahale sürüyor

        Benzer Haberler

        Niğde'de 1 kilo 580 gram esrar ele geçirildi
        Niğde'de 1 kilo 580 gram esrar ele geçirildi
        Niğde Belediyesinden işçilere yüzde 45 zam
        Niğde Belediyesinden işçilere yüzde 45 zam
        Niğde'de tırda 5 milyon 320 bin makaron ele geçirildi
        Niğde'de tırda 5 milyon 320 bin makaron ele geçirildi
        Niğde'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Niğde'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Niğde'de köylerin içme suyu depolarının elektriği güneşten karşılanacak
        Niğde'de köylerin içme suyu depolarının elektriği güneşten karşılanacak
        Niğde'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı
        Niğde'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı