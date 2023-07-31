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        Niğde tavası coğrafi işaretle tescillendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 14:33
        Niğde tavası coğrafi işaretle tescillendi

        NİĞDE (AA) - Niğde'nin önemli lezzetleri arasında yer alan "Niğde tavası" Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillendi.

        Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Katırcıoğlu, yazılı açıklamasında, kentin yöresel ürünlerinin koruma altına alınması ve ekonomik değerinin artırılması amacıyla başlatılan coğrafi işaret çalışmalarında hızla yol alındığını belirtti.

        Coğrafi işaret çalışmalarının uzun soluklu bir çabanın ürünü olduğunu aktaran Katırcıoğlu, şunları kaydetti:

        "Ürünlerimizi tescil ettirdikten sonra üretimin yaygınlaştırılması ve ekonomimize en verimli biçimde entegre edilmesi hususu önem kazanıyor. Biz de konunun bütün taraflarıyla bir araya gelerek çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Böyle ürünlerin güvenilir şekilde piyasaya sunulması ancak böyle tescille oluyor. Geleneksel metotlarla elde edilen bu ürünler kalite standartlarını yakalayan coğrafi işaret ile mümkün olabiliyor. Bu sayede bu ürünler markalaşacak ve rakiplerinden ayrılacak."

        Katırcıoğlu, oda olarak Niğde tahinlisi, Niğde kalsiti ve Niğde tavasının coğrafi işaretlerini tescil ettirdiklerini belirterek, Niğde kelle söğüşün coğrafi işaret başvuru sürecinin devam ettiğini aktardı.

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