Niğde'de altyapı çalışmaları sürüyor

NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesinin şehirde altyapı çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, şehrin işlek noktalarından Saygı Sokak'ta yağmur suyu hattı yenileme çalışmalarını tamamladı.

Çalışma kapsamında yaklaşık 800 metre yağmur suyu ana kolektör hattı ve gerekli yerlere yağmur suyu ızgaraları yapıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince asfalt serimine başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Asfalt serimi işlemleri, yolun düzgün ve sağlam bir şekilde kaplanmasını sağlamak amacıyla titizlikle yürütülüyor. Burada gerçekleştirdiğimiz çalışmalar, mahalle sakinlerine büyük kolaylık sağlayacak. Ayrıca, asfalt seriminin tamamlanmasıyla sokak daha modern ve estetik bir görünüme kavuşacak." ifadelerini kullandı.