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        Niğde'de kent müzesine dönüştürülecek bedestende çalışmalar sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 15:16
        Niğde'de kent müzesine dönüştürülecek bedestende çalışmalar sürüyor

        NİĞDE (AA) - Niğde'de Sokullu Mehmet Paşa tarafından 16. yüzyılda yaptırılan tarihi bedestenin kent müzesine dönüştürülmesi çalışmaları devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, çalışmaları yerinde inceleyerek, bilgi aldı.

        Özdemir, tarihi dokunun korunması, kültürel değerlerin tanıtılması ve turizm açısından büyük bir fırsat ortaya koyacak projenin tamamlanmasıyla Niğde'nin turizm açısından önemli bir ivme kazanacağını belirtti.

        Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla bedestenin eski ihtişamına kavuşmasını hedeflediklerini aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

        "Kent müzesi olarak şehrin geçmişten günümüze uzanan birikimini gelecek kuşaklara taşıyacak olan mekanda gereken çalışmalar titizlikle yapılıyor. Proje, turizm açısından da büyük bir öneme sahip. Tarihi dokunun korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda büyük bir sorumluluk taşıyoruz."

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