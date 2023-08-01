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        Niğde Belediyesinin altyapı çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 15:20
        Niğde Belediyesinin altyapı çalışmaları sürüyor

        NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi, İlhanlı Mahallesi'nde yağmur suyu hattı projesi çalışmalarını sürdürüyor.

        Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yazılı açıklamasında, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ile Plan Proje ve Etüt Müdürlüğünün yağmur suyu hattının yapım çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

        Projenin tamamlanmasıyla mahallenin uzun yıllar yetecek yağmur suyu hattına kavuşacağını aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

        "Proje kapsamında yapılacak yağmur suyu hattı, sadece İlhanlı Mahallesi'nin değil çevresindeki mahallelerde de yaşanabilecek su birikintileri ve taşkınların önüne geçecek. Özellikle yağışlı havalarda yaşanan sorunlar ortadan kalkacak. Yağmur suyu hattının yetersizliğinden kaynaklanan sorunlar bu projenin tamamlanmasıyla son bulacak."

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