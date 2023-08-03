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        Niğde Belediyesi haşerelere karşı ilaçlama yapıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 13:02
        Niğde Belediyesi haşerelere karşı ilaçlama yapıyor

        NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde sinek ve haşerelere karşı düzenli ilaçlama yapıyor.

        Belediye ekipleri, çalışmalarında çevre dostu ve insan sağlığına zarar vermeyen, sadece böcekleri hedef alan ilaçları kullanıyor.

        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, sağlık sorunlarına yol açabilen böceklerin kontrol altına alınması ve halk sağlığının korunmasının önem taşıdığını belirtti.

        Vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir çevrede yaşamalarını sağlamak için Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde özel bir ekip kurulduğunu aktaran Özdemir, "Bu ekip, her gün şehir genelinde belirlenen bölgelerde düzenli olarak ilaçlama çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Özellikle yaz aylarında artan sinek ve haşere sayısı, halk sağlığı açısından olumsuz etkilere yol açabilmektedir. Bu nedenle sorunu çözmek için etkin bir mücadele yürütmekteyiz." ifadelerini kullandı.

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