Niğde Belediyesinin "Halk Günü" buluşmaları devam ediyor

NİĞDE (AA) - Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Halk Günü" buluşmalarında vatandaşların talep ve isteklerini dinliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Özdemir, 4 yıldır düzenlenen programda, vatandaşlarla yüz yüze görüşerek onların taleplerini dinliyor, isteklerinin hızlı çözüme kavuşmasını sağlıyor.

Özdemir, kenti vatandaşların katılımıyla yönetmek istediklerini belirtti.

Halkın desteğini alarak belediye hizmetlerini gerçekleştirdiklerini aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Halk Günü vesilesiyle halkımız istek ve taleplerini doğrudan bizlere iletiyor. Biz de bu isteklerin çoğunu toplantı esnasında sıcağı sıcağına çözüme kavuşturuyoruz. Bu buluşmalarımızda vatandaşlarımızın sorunlarını dinliyor, hasbihal ediyoruz. Vatandaşlarımızla sürekli iç içeyiz. Her gittiğimiz mecrada kendileriyle bir araya gelerek sohbet etme imkanı buluyoruz."