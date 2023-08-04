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        Niğde'de şehitler için aşure dağıtıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 14:53
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        Niğde'de şehitler için aşure dağıtıldı
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        NİĞDE (AA) - Niğde'de muharrem ayı dolayısıyla şehitler için aşure dağıtıldı.

        Niğde Şehit Aileleri Derneği ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Niğde Şubesi, hayırseverlerin yardımıyla Hüdavent Hatun Parkı'nda, yaklaşık 2 bin kişilik aşure dağıttı.

        Niğde Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ömer Demir, etkinliğin bu yıl yıl üçüncüsünü düzenlediklerini söyledi.

        Bu yıl "Her şehidimiz adına bir çömçe" sloganıyla ikramda bulunduklarını belirten Demir, "Şehitlerimiz, hayatını kaybetmiş kahraman gazilerimiz adına dağıtılan bir aşuremiz. Rabbim kabul eylesin, bundan sonra böyle acıları yaşatmasın." dedi.

        Programa, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Vali Mustafa Koç'un eşi Neslihan Gül Koç, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı.

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