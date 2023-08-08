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        Niğde'de 72,5 kilogram esrar ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 18:22
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        Niğde'de 72,5 kilogram esrar ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı
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        NİĞDE (AA) - Niğde'de bir tırda 72 kilo 500 gram esrar ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

        Yabancı plakalı tırın sürücüsü R.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Niğde'de, dün, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Niğde-Adana kara yolunda şüphe üzerine durdurduğu yabancı plakalı tırda paketler halinde 72 kilo 500 gram esrar bulunmuş, sürücü gözaltına alınmıştı.

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