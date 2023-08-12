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        Niğde'de kiraz hasadı başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 15:16
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        Niğde'de kiraz hasadı başladı
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        NİĞDE AA) - Niğde'de sezonun son kiraz hasadı başladı.

        Bu yıl kirazda yaşanan kalite ve rekolte artışı, üreticilerin yüzünü güldürdü. Niğde'de üretilen kirazlar, iç piyasada alıcı buluyor.

        Verimin bu yıl çok iyi olduğunu belirten üretici Necati Çelik, fiyatların ise istedikleri gibi olmadığını söyledi.

        Bir hafta içerisinde kiraz hasadının tamamlanacağını belirten Çelik, "İlk defa fiyat konusunda kötü bir sezon geçirdik ama verim noktasında çok güzeldi. İspanya'da kiraz üretiminin çok olması, Rusya-Ukrayna savaşı ve hastalık nedeniyle fiyatların düştüğünü düşünüyorum." dedi.

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