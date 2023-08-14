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        Niğde'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 16:41
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        Niğde'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        NİĞDE (AA) - Niğde'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yaptığı çalışmada 7 zanlıyı yakalamış, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilmişti.

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