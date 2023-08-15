Niğde Valisi Mustafa Koç'tan veda mesajı

NİĞDE (AA) - Valiler Kararnamesi ile Ağrı'ya atanan Vali Mustafa Koç, veda mesajı yayımladı.

Koç, mesajında, 2022'de büyük bir heyecan ve mutlulukla başladığı Niğde Valiliği görevinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle Ağrı Valisi olarak atandığını belirtti.

Anadolu'nun parlayan yıldızı, medeniyetlerin yaşatıldığı şehir Niğde'de görev yapmaktan büyük bir memnuniyet ve onur duyduğunu aktaran Koç, "Niğde, benim yaşamımda çok özel bir şehir. Bu kadim şehirle aramda çok güçlü bir bağ olduğuna yürekten inanıyorum. Ben, eşim ve çocuklarım geçen bu süre içerisinde Niğde'yi ve Niğdeli hemşerilerimizi çok sevdik, kalıcı dostluklar edindik ve güzel şeylere tanıklık ettik." ifadelerini kullandı.

Koç, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrulusunda, milletvekilleri, belediye, üniversite, bürokratlar, akademisyenler, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılabilir ve uygulanabilir projeleri hayata geçirmeye çalıştıklarını, Niğde'ye faydalı hizmetler sunulmasına katkı sağlamaya çalıştıklarını bildirdi.

Birlikte çalıştığı ve kendisine destek olan herkese teşekkür eden Koç, şunları kaydetti:

"Görev sürem boyunca, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şefkatli elini hemşerilerime hissettirmek için Niğde'nin her köşesini ziyaret ederek vatandaşlarımızla kucaklaşmaya çalıştım. Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek olan yatırım ve hizmetlerin hızlı ve verimli bir biçimde vatandaşlarımızla buluşmasını sağlamak için büyük çaba gösterdim. Bu duygu ve düşüncelerle sizlere veda ediyor, haklarınızı helal etmenizi istiyor, dualarınızı bekliyor, hepinize saygı, sevgi ve selamları sunuyorum."