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        Ağrı Valisi olarak atanan Koç, Niğde'den uğurlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 11:32
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        Ağrı Valisi olarak atanan Koç, Niğde'den uğurlandı
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        NİĞDE (AA) - Valiler Kararnamesi ile Ağrı Valiliğine atanan Mustafa Koç, uğurlama töreninin ardından Niğde'den ayrıldı.

        Valilik binası önündeki bahçede düzenlenen programda Koç, kent protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarla vedalaştı.

        Vali Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiri ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın tensipleriyle Ağrı Valiliğine atandığını söyledi.

        Bugün Niğde'deki görevinden ayrıldığını belirten Koç, şunları kaydetti:

        "Yaklaşık bir yıl Niğde'de görev yaptık. Bu süre içinde devletimizin bizi ne amaçla yetiştirdiğini, niçin buraya gönderdiğini, görevlendirdiğinin bilincini, şuurunu bir an olsun aklımızdan çıkarmadan, en ücrasında yaşayan vatandaşımızdan, kentinde yaşayana kadar, her kesimden insanlara temas etmeye çalıştık. Bize takdir edilen süre içinde elimizden gelenin en iyisini ilimize yapmaya çalıştık. Allah razı olsun sizlerden. Bizden sonra gelecek arkadaşlar da bu şuurda hizmet edeceklerdir. Biz böyle çalıştık. Haklarını helal etsin bizlere. Dualarını eksik etmesinler."

        Konuşmasının ardından Vali Koç, şehirden ayrıldı.

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