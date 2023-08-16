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        AK Parti Genel Başkan Yardımcı Vedat Demiröz, Niğde'de konuştu:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 15:04
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcı Vedat Demiröz, Niğde'de konuştu:
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        NİĞDE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcı Vedat Demiröz, "Şu anda Recep Tayyip Erdoğan, dünya ülkeleri arasında dengeleri en iyi sağlayabilecek ve her türlü aracılık faaliyetlerinde bulunacak tek lider." dedi.

        Demiröz, AK Parti'nin organize ettiği "Şehir Buluşmaları" etkinliği kapsamında partisinin Niğde İl Başkanlığı'na yaptığı ziyarette, 2024'ün mart ayında yapılacak yerel seçimlere hazırlık ve ekonomiyi düzeltme çalışmaları için bölgeleri gezdiklerini söyledi.

        Eylül ayı sonuna kadar enflasyonla mücadelede yeni kararların açıklanacağını belirten Demiröz, Türkiye'de bugüne kadar görülen enflasyonu ve faizi 4,5'lara kadar indiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1,5 yıl içerisinde ülkedeki ekonomik dalgalanmayı bitireceğini ve özellikle alt gelir gruplarına nefes aldıracak tedbirleri almak için bir dizi programları hayata geçireceğini anlattı.

        Demiröz, Kovid-19, Ukrayna-Rusya Savaşı ve Kahramanmaraş merkezli depremlerin ülke ekonomisinde dalgalanmaya sebebiyet verdiğine dikkati çekerek, Türkiye'nin el birliğiyle deprem bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladığını aktardı.

        Deprem bölgesindeki vatandaşlar kalıcı konutlara yerleştirilinceye kadar bu çalışmaların hassasiyetle devam edeceğini bildiren Demiröz, şunları kaydetti:

        "104 milyar dolarlık bir bütçe ama bu insanlar, bizim insanlarımız, kaybettiklerimiz geri gelmeyecek, Allah rahmet eylesin ama kalanlarla el birliğiyle bu ülkeyi, bu insanlarımızı tekrar hayata ve eski hayatlarına, eski çalışmalarına geri döndürmek için çaba sarf edeceğiz. Dünya çok değişik bir ortamda devam ediyor. Türkiye, Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde yaptığı dış ilişkilerdeki çalışmalarıyla hep göz önünde olan bir ülke. Dünyada 3 liderden bahsediliyor. Çin lideri, Rusya ve Türkiye. Ama şu anda Recep Tayyip Erdoğan, dünya ülkeleri arasında dengeleri en iyi sağlayabilecek ve her türlü aracılık faaliyetlerinde bulunacak tek lider. Hiç kolay değil. 85 milyon nüfus. Maalesef geçmişteki bürokratik engeller ve vesayet odaklarının 20 yıl içerisinde tasfiye edilmesi, FETÖ gibi bir konunun 2016'da açtığı yarayı 8-10 senede kapatıp tekrar bu ülkeyi büyüme noktasına getirmeyi yapacak başka da bir lider yok. 'Gidiyor, kalıyor, biz geliyoruz' diyenleri gördünüz, ister 6'lı, ister 16'lı masa olsun ama bu insanımız kimin ne yapacağını çok iyi bildiği için doğruyu yaptı ve ülkeyi Recep Tayyip Erdoğan'a emanet etti."

        Demiröz, herkesin eski refah seviyesine ulaşacağını bunun için biraz sabır gerektiğine işaret ederek, yakında emeklilere müjde verileceğini, işsizlik oranlarının düştüğünü ve ihracatın arttığını sözlerine ekledi.

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