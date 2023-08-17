Niğde Kalesi Koruma ve Yenileme Projesi'nde 159 yapı yıkıldı

NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesince yürütülen "Niğde Kalesi Koruma ve Yenileme Projesi"nde çalışmalar devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yapıların yıkım çalışmalarında sona gelindi.

Bu kapsamda hak sahipleriyle anlaşma sağlanan 159 yapının yıkımının tamamlandığı projede, yıkım işlemlerinin bitirilmesinin ardından yapım ihalelerine başlanacak.

Kale ve çevresindeki yıkım çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde'nin ve Türkiye'nin en önemli projelerinden Niğde Kalesi Koruma ve Yenileme Projesi'nin devam ettiğini bildirdi.

Bölgede anlaşma yapılan hak sahiplerine ait yapıların yıkım çalışmalarında sona gelindiğini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Tescilli yapıların korunması, bölgedeki yapıların restitüsyonu, restorasyonu ve rekonstrüksiyonu yapılması amaçlanmaktadır. Geleneksel dokuya uygun olarak yapılacak ticarethane, konut ve sosyal donatı alanları ile bu bölgemiz hem korunacak hem de yenilenecektir. Bölge her anlamda bir cazibe merkezi haline gelecektir. Proje tamamlandığında, kentin tarihi ve kültürel açıdan zenginliği gelecek nesillere taşınacak."