Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Niğde'de alt yapı çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 13:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de alt yapı çalışmaları sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ditaş üst geçidinin bağlantı yollarına asfalt serimi yaptı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehirdeki ulaşım sorunlarının çözümü ve vatandaşların güvenli seyahat etmelerini sağlamak için belediyenin alt yapı çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda, ekipler, Ditaş üst geçidinin bağlantı yollarına asfalt döktü.

        Belediye Başkanı Emrah Özdemir, çalışmayla Ditaş üst geçidinin yan bağlantı yollarının daha güvenli ve konforlu hale geldiğini belirtti.

        Vatandaşların rahatlıkla kullanabileceği bir ulaşım ağı oluşturduklarını aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

        "Niğde'mizin önemli ulaşım noktalarından biri olan Ditaş üst geçidi, hem şehir içi hem de şehir dışı trafiğinin yoğun olduğu bir bölgede bulunuyor. Bu nedenle üst geçidin altındaki yan bağlantı yollarının düzenlenmesi ve asfaltlanması büyük bir önem taşıyor. Bu sayede hem sürücülerin hem de yayaların güvenliği sağlanmış olacak. Memleketimize hayırlı olsun."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Beyoğlu'nda dehşet! Zihinsel engelliyi silahla vurdu!
        Beyoğlu'nda dehşet! Zihinsel engelliyi silahla vurdu!
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        Geleceğin yeni endişesi: Su göçü
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        "Sıkılaşma adımları devam edecek"
        Hakim Ziyech, Galatasaray yolunda
        Hakim Ziyech, Galatasaray yolunda
        Hawaii'deki yangınlarda bilanço ağırlaşıyor
        Hawaii'deki yangınlarda bilanço ağırlaşıyor
        Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: İklim göçüyle Karadeniz'e hücum olacak!
        Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: İklim göçüyle Karadeniz'e hücum olacak!
        Robot taksilerin internet bağlantısı kesildi, trafik karıştı!
        Robot taksilerin internet bağlantısı kesildi, trafik karıştı!
        Barıştığı eşi kabloyla boğmuştu! Bir kadın cinayetinin perde arkası!
        Barıştığı eşi kabloyla boğmuştu! Bir kadın cinayetinin perde arkası!
        Bitkisel tehlike!
        Bitkisel tehlike!
        Dursun Özbek'ten Beşiktaş'a tepki
        Dursun Özbek'ten Beşiktaş'a tepki
        Dünyanın en yalnız evine gitti!
        Dünyanın en yalnız evine gitti!
        Sıcak havalarda pencereyi açarak uyuyanlara uyarı!
        Sıcak havalarda pencereyi açarak uyuyanlara uyarı!
        Fenerbahçe, Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da tur için sahaya çıkıyor
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Kişi aynı, etkisi farklı
        Kişi aynı, etkisi farklı
        İşsizlik oranı yüzde 9,7 oldu
        İşsizlik oranı yüzde 9,7 oldu
        "Marmara'ya kıyısı olan tüm iller depremden etkilenir"
        "Marmara'ya kıyısı olan tüm iller depremden etkilenir"
        17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 24'üncü yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı
        17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 24'üncü yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı
        Dünyanın en önemli müzelerinden birinde birçok eser kayboldu!
        Dünyanın en önemli müzelerinden birinde birçok eser kayboldu!
        Yeni keşfedilen yılan türünün ismi Harrison Ford oldu!
        Yeni keşfedilen yılan türünün ismi Harrison Ford oldu!

        Benzer Haberler

        Niğde Kalesi Koruma ve Yenileme Projesi'nde 159 yapı yıkıldı
        Niğde Kalesi Koruma ve Yenileme Projesi'nde 159 yapı yıkıldı
        AK Parti Genel Başkan Yardımcı Vedat Demiröz, Niğde'de konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcı Vedat Demiröz, Niğde'de konuştu:
        Ağrı Valisi olarak atanan Koç, Niğde'den uğurlandı
        Ağrı Valisi olarak atanan Koç, Niğde'den uğurlandı
        Niğde elması 15 ülkeye ihraç ediliyor
        Niğde elması 15 ülkeye ihraç ediliyor
        Niğde'de tarihi eser operasyonunda 978 obje ele geçirildi
        Niğde'de tarihi eser operasyonunda 978 obje ele geçirildi
        Niğde Valisi Mustafa Koç'tan veda mesajı
        Niğde Valisi Mustafa Koç'tan veda mesajı