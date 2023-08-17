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        Niğde Valisi Cahit Çelik görevine başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 17:01
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        Niğde Valisi Cahit Çelik görevine başladı
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        NİĞDE (AA) - Niğde Valiliğine atanan Cahit Çelik, görevine başladı.

        Çelik, Valilik bahçesinde sivil toplum örgütleri ile kamu kurum ve kuruluşların temsilcilerince karşılandı.

        Gazetecilere açıklamalarda bulunan Çelik, kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür etti.

        Çelik, üzerine düşen sorumluluğun farkında ve bilincinde olarak, Niğde'yi daha parlak bir geleceğe taşımak için büyük gayretle çalışacağını söyledi.

        Bugüne kadar Niğde'de görev yapan valilere teşekkür eden Çelik, şunları kaydetti:

        "Niğde tarihinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış medeniyetlerin yaşatıldığı şehir olarak anılmış, Anadolu'nun kapısı, üretimi, tarımı ve ihracatıyla ülkemizin nadide bir şehri olmuştur. Bu şehrin birlik ve beraberliği aynı zamanda en büyük gücüdür. Yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle, kültürü, tarihi ve yemekleriyle Niğde ülkemizin hazinelerindendir. Bu hazinenin çok daha görünür olması, önce ülkemiz sonra da dünyayla daha çok buluşması ve tanınması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

        Çelik, kaymakamlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle Valilik'te bir araya geldi.

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