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        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 14:00
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        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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        NİĞDE (AA) - Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik Yeşilgölcük beldesinde 3 adrese operasyon düzenledi.

        Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 450 gram kubar esrar, 380 gram toz esrar, 87 kök kenevir, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 57 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheliden biri, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildi adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

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