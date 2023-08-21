Niğde'de eşinin tabancayla vurduğu kadın öldü

NİĞDE (AA) - Niğde'de kocası tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti.
S.G, dün, Yeşilgölcük beldesindeki evlerinde boşanma aşamasında olduğu, 5 çocuğunun annesi N.G. ile tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda S.G. eşine tabancayla ateş ettikten sonra kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybeden kadının cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna kaldırıldı.
Firari koca, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu Alay beldesinde gözaltına alındı.