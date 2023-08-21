Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de eşinin tabancayla vurduğu kadın öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 15:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de eşinin tabancayla vurduğu kadın öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        NİĞDE (AA) - Niğde'de kocası tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti.

        S.G, dün, Yeşilgölcük beldesindeki evlerinde boşanma aşamasında olduğu, 5 çocuğunun annesi N.G. ile tartışmaya başladı.

        Kavgaya dönüşen olayda S.G. eşine tabancayla ateş ettikten sonra kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Olay yerinde hayatını kaybeden kadının cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna kaldırıldı.

        Firari koca, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu Alay beldesinde gözaltına alındı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekli maaşlarına ilişkin kritik mesaj
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emekli maaşlarına ilişkin kritik mesaj
        Talisca kadroya alınmadı
        Talisca kadroya alınmadı
        Anne öldü, bebeği ve eşi ağır yaralandı! Feci kaza!
        Anne öldü, bebeği ve eşi ağır yaralandı! Feci kaza!
        Türkiye'de Covid-19 vakalarında artış var mı?
        Türkiye'de Covid-19 vakalarında artış var mı?
        Evlatlık başvurusunu geri çekecek
        Evlatlık başvurusunu geri çekecek
        Birçok kentte art arda boğulma vakası!
        Birçok kentte art arda boğulma vakası!
        Halka kazası
        Halka kazası
        4 kişiyi 15.5 milyon TL dolandırdı! İşte belediye personeline istenen ceza!
        4 kişiyi 15.5 milyon TL dolandırdı! İşte belediye personeline istenen ceza!
        Beşiktaş Zaynutdinov'u TFF'ye bildirdi
        Beşiktaş Zaynutdinov'u TFF'ye bildirdi
        Arsa ve tarla satışlarında rekor
        Arsa ve tarla satışlarında rekor
        İğne deliğinden çıkarıyor!
        İğne deliğinden çıkarıyor!
        Salıncakta sallanırken maganda kurşunu yüzüne isabet etti!
        Salıncakta sallanırken maganda kurşunu yüzüne isabet etti!
        F.Bahçe 2'de 2 peşinde! Kartal'ın 11'i
        F.Bahçe 2'de 2 peşinde! Kartal'ın 11'i
        Beşiktaş'ın iptal edilen golü ve penaltı pozisyonu için ne dediler?
        Beşiktaş'ın iptal edilen golü ve penaltı pozisyonu için ne dediler?
        Orman yangınları sürüyor: Yunanistan'da bir kişi öldü!
        Orman yangınları sürüyor: Yunanistan'da bir kişi öldü!
        'Gerçekçi bir teklifle gelinmelidir'
        'Gerçekçi bir teklifle gelinmelidir'
        İstanbul'da nüfus arttı, baraj sayısı aynı kaldı; doluluk düştü
        İstanbul'da nüfus arttı, baraj sayısı aynı kaldı; doluluk düştü
        Livakovic'in geliş tarihi belli oldu!
        Livakovic'in geliş tarihi belli oldu!
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        KKM'de çözülme için 13 puanlık marj
        KKM'de çözülme için 13 puanlık marj

        Benzer Haberler

        Tartıştığı eşi tarafından tabancayla öldürüldü
        Tartıştığı eşi tarafından tabancayla öldürüldü
        Tartıştığı eşi tarafından tabancayla öldürüldü
        Tartıştığı eşi tarafından tabancayla öldürüldü
        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Niğde Belediyesi "SCADA" sistemiyle 20 milyon lira enerji tasarrufu sağladı
        Niğde Belediyesi "SCADA" sistemiyle 20 milyon lira enerji tasarrufu sağladı
        Niğde'de 650 bin ton elma rekoltesi bekleniyor
        Niğde'de 650 bin ton elma rekoltesi bekleniyor
        Niğde'de merada çıkan yangın kontrol altına alındı
        Niğde'de merada çıkan yangın kontrol altına alındı