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        Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 184 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 16:29 Güncelleme: 22.08.2023 - 16:29
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        Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 184 şüpheli yakalandı
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        NİĞDE (AA) - Niğde'de haklarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 184 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 1-15 Ağustos tarihlerinde, kasten yaralama, taksirle yaralama, tehdit, ​​​​​​​mala zarar verme, hırsızlık, dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan aranan 184 zanlıyı yakaladı.

        Zanlılardan 15'i işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri salıverildi.

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