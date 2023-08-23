Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü, bir kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 15:41 Güncelleme: 23.08.2023 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü, bir kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        NİĞDE (AA) - Niğde'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü, bir kişi yaralandı.

        M.A. idaresindeki 01 TA 020 plakalı otomobil, Niğde-Adana Otoyolu Göbeklidağ yakınlarında R.K'nin (45) kullandığı 03 02 CF yabancı plakalı motosiklete çarptı.

        Sürücü R.K. olay yerinde hayatını kaybetti, motosiklette yolcu olarak bulunan arkadaşı K.K. (46) yaralandı.

        K.K, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazadan sonra kaçan sürücü M.A, Kemerhisar gişelerinde yakalandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
        Komutan ve askerler, hayvanlar için seferber oldu!
        Komutan ve askerler, hayvanlar için seferber oldu!
        Doktor cinayetinde itiraf geldi! Detaylar ortaya çıktı
        Doktor cinayetinde itiraf geldi! Detaylar ortaya çıktı
        Bingöl depreminin ardından Prof. Dr. Naci Görür uyarıda bulundu!
        Bingöl depreminin ardından Prof. Dr. Naci Görür uyarıda bulundu!
        Eris Türkiye'de görüldü mü? Bakan Koca'dan açıklama
        Eris Türkiye'de görüldü mü? Bakan Koca'dan açıklama
        Şehit Aybüke öğretmenin filmi çekiliyor
        Şehit Aybüke öğretmenin filmi çekiliyor
        Çakarlı araçtan sonra çakarlı motosiklet yakalandı!
        Çakarlı araçtan sonra çakarlı motosiklet yakalandı!
        "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak"
        "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak"
        Çanakkale'den yeni görüntü! Alevler köyün yamacında
        Çanakkale'den yeni görüntü! Alevler köyün yamacında
        Fenerbahçe'de son dakika!
        Fenerbahçe'de son dakika!
        ABD polisi evde zincirlenmiş kadını kurtardı
        ABD polisi evde zincirlenmiş kadını kurtardı
        PSG'nin yıldızı Cimbom'a!
        PSG'nin yıldızı Cimbom'a!
        Eski başbakan hapishanedeki ilk gecesinde hastaneye kaldırıldı
        Eski başbakan hapishanedeki ilk gecesinde hastaneye kaldırıldı
        'Çift başlı ejder' ilk kez sergilendi
        'Çift başlı ejder' ilk kez sergilendi
        Terör örgütünün suikastçısı MİT operasyonuyla etkisiz!
        Terör örgütünün suikastçısı MİT operasyonuyla etkisiz!
        Ülkeye jet ski ile kaçak girmeye çalıştı, yakalandı!
        Ülkeye jet ski ile kaçak girmeye çalıştı, yakalandı!
        Togg ilanları mercek altında
        Togg ilanları mercek altında
        7200 gün hakkından faydalanacak
        7200 gün hakkından faydalanacak
        Aslan avantaj için sahada! Buruk'un 11'i
        Aslan avantaj için sahada! Buruk'un 11'i
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"
        "Kemal evimizden temelli gidiyor"

        Benzer Haberler

        Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 184 şüpheli yakalandı
        Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 184 şüpheli yakalandı
        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 950 dönüm atıl araziyi üretime kazandırd...
        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 950 dönüm atıl araziyi üretime kazandırd...
        Niğde'de eşinin tabancayla vurduğu kadın öldü
        Niğde'de eşinin tabancayla vurduğu kadın öldü
        Tartıştığı eşi tarafından tabancayla öldürüldü
        Tartıştığı eşi tarafından tabancayla öldürüldü
        Tartıştığı eşi tarafından tabancayla öldürüldü
        Tartıştığı eşi tarafından tabancayla öldürüldü
        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı