Niğde'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü, bir kişi yaralandı
NİĞDE (AA) - Niğde'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü, bir kişi yaralandı.
M.A. idaresindeki 01 TA 020 plakalı otomobil, Niğde-Adana Otoyolu Göbeklidağ yakınlarında R.K'nin (45) kullandığı 03 02 CF yabancı plakalı motosiklete çarptı.
Sürücü R.K. olay yerinde hayatını kaybetti, motosiklette yolcu olarak bulunan arkadaşı K.K. (46) yaralandı.
K.K, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazadan sonra kaçan sürücü M.A, Kemerhisar gişelerinde yakalandı.