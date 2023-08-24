Niğde Valisi Çelik ve Belediye Başkanı Özdemir'den Malazgirt Zaferi mesajı

NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Cahit Çelik ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Mustafa Çelik, mesajında, Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümünü kutlamanın gururu ve onurunu yaşadıklarını belirtti.

Malazgirt Zaferi'nin, vatanın inşa sürecini başlattığını aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Malazgirt Zaferi, büyük Türk milletine Anadolu'yu vatan kılan bir tapu senedidir. Bu zaferden yalnızca 4 yıl sonra Marmara kıyılarına kadar ulaşılmış ve o günden bugüne kadar geçen sürede bu coğrafyanın ebedi bir Türk yurdu olduğu tüm cihana ispat edilmiştir. Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümünde Anadolu'yu bizlere ebedi bir vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilere sonsuz minnetimizi sunuyorum."

Belediye Başkanı Özdemir de mesajında, Malazgirt Zaferi'nin, milletin tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu aktardı.

Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan'ın önderliğinde gerçekleşen bu zaferle, Türklerin Anadolu'da kalıcı bir varlık kurmasının temelinin atıldığına işaret eden Özdemir, "Tarih yazarak bize bu güzel vatanı bırakan tüm şehitlere yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Aziz şehitlerin ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.