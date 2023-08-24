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        Niğde'de sentetik sahalar yenileniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 16:43 Güncelleme: 24.08.2023 - 16:43
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        Niğde'de sentetik sahalar yenileniyor
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        NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi kent merkezindeki 15 parkta yer alan sentetik sahaların yenilenmesi ve modernizasyonu için çalışma başlattı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında, 15 parkta yer alan sahaların eski sentetik zeminleri yenilenip zemin altlarına bakım yapılacak, kale ve filelerle zemin üzerindeki çizgiler, tel örgü ve aydınlatma sistemleri yenilenecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, gençlerin ve sporseverlerin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda spor yapmalarına olanak sağlamak için sahaları yenilediklerini belirtti.

        Kentin her köşesini spor tesisleriyle donatmaya kararlı olduklarını aktaran Özdemir, "Bucakçayır mekvisine yeni 2 spor sahası kazandırıyoruz. Kent merkezinde her mahalleye halı saha yapmak için proje geliştiriyoruz. Bisiklet yolları ve yürüyüş yollarımızı çoğaltarak ve bakımlarını yaparak yine hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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