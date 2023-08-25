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        Niğde'de evinde uyuşturucu ve çok sayıda silah ele geçirilen zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 09:47 Güncelleme: 25.08.2023 - 09:53
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        Niğde'de evinde uyuşturucu ve çok sayıda silah ele geçirilen zanlı tutuklandı
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        NİĞDE (AA) - Niğde'de evinde uyuşturucu ve 10 ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alay beldesinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında bir zanlıyı yakaladı.

        Şüphelinin evindeki aramada, 365 gram metamfetamin, 5 kök süper skunk, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız 10 tabanca ve 1 av tüfeği, 25 fişek ile çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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