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        Niğde Belediyesi katlı otopark yapacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 16:40 Güncelleme: 25.08.2023 - 16:50
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        Niğde Belediyesi katlı otopark yapacak
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        NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi, park sorununun çözümü için kent merkezinde "otopark alanı kamulaştırma projesini" hayata geçirecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Dr. Sami Yağız Caddesi Dışarı Cami arkasında kamulaştırılan 3 binanın yerine katlı otopark inşa edilecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde'nin en önemli sorunlarından birinin otopark olduğunu belirtti.

        Niğde'nin trafik ve otopark sorununun, öncelikle çözülmesi gerektiğini aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

        "Kentin otopark ihtiyacının karşılanması için şimdilik 3 ayrı noktada katlı otopark yapımı için kolları sıvadık. Önce Paşakapı Caddesi'nde Paşa Hamamı'nın arkasında kamulaştırdığımız yapıların yıkımını gerçekleştirdik. Burada kısa süre içinde katlı otopark çalışmalarına başlayacağız. Ardından Dışarı Camisi'nin arkasında katlı otopark için kamulaştırma çalışmasına başladık. Buradan da yıkımını yapacağımız 3 binanın yerine katlı otopark inşa edeceğiz. Sıralı Camisi'nin arkasındaki alanı da otopark yapımı için kamulaştıracağız."

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