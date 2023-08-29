Niğde Valisi Çelik ve Belediye Başkanı Özdemir'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Cahit Çelik ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Cahit Çelik, mesajında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Başkomutanlık Meydan Muharebesi'yle vatan topraklarının işgalden kurtarıldığını aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Bu zaferle Türk milleti, hiçbir şekilde vatanın bütünlüğünden, bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde sonsuza kadar hür, bağımsız ve onurlu şekilde yaşayacağını bütün dünyaya göstermiştir. İstiklal Savaşı'mızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, mukaddes değerler uğrunda canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum."

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de mesajında, bu zaferin, Türk milletinin azim ve kahramanlığın bir simgesi olduğunu aktardı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, Türk ordusunun kazandığı zaferin, Türk milletinin direnişinin sembolü olduğuna işaret eden Özdemir, "Bu zafer, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük sevdasının bir ifadesidir. Bizlere düşen görev ise bu değerleri her zaman korumak ve yaşatmaktır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu zaferin kazanılmasında emeği geçen tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyor, minnetle selamlıyorum." ifadelerini kullandı.