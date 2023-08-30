AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Niğde'de partililerle buluştu:

NİĞDE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Bu kadar hızla büyüyen ülkede, bu kadar önemli bir coğrafyada mutlaka sorunlarımız var. Ama bu sorunları çözecek irade de AK Parti'de ve liderinde var." dedi.

Yılmaz, AK Parti Niğde İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi.

Burada açıklamalarda bulunan Yılmaz, teşkilatlarla belediyecileri buluşturmak, yerel yönetimlerin dirsek temasını artırmak, onların iletişimlerini bir siyasi partinin şemsiyesi altında toplamak ve moral olmak üzere illeri gezdiklerini söyledi.

Yılmaz, AK Parti'nin dünyanın en büyük siyasi hareketlerinden biri olduğunu, 2002'den önceki Türkiye ile bugünkü Türkiye'nin mukayese edilemeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile işlerin tıkır tıkır yürüdüğü belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Sorunlarımız tabi ki var. Bu kadar hızla büyüyen ülkede, bu kadar önemli bir coğrafyada mutlaka sorunlarımız var. Ama bu sorunları çözecek iradede AK Parti'de ve liderinde var. AK Parti'nin kadrolarında var. Sokağa insek, insanımız 'sorun var' diyor ama 'bu sorunları çözecek olanın da yine siz olduğunuza inanıyoruz' diyor. Bu insanımızın ferasetine layık olmaya elimizden geldiği kadar çaba göstereceğiz ve göstermekteyiz."

Yılmaz, 7 Ekim'de partisinin büyük kongresinin yapılacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kongreden sonra aday adaylarımızın isimlerini telaffuz etmeye, onların kamuoyu desteklerinin ne olduğunu sorgulama süreci başlayacak. Milletimizin ne dediğini öğrenmeye çalışacağız. Milletimiz kimi istiyor, milletin talebi ne, millet kimi arzu ediyor, en çok oyu hangi adayımızla alabiliriz? Milletimizin istediğinin ne olduğunu net bir şekilde öğrendikten sonra milletimizin en çok istediği de en az istediğine kadar geçen isim skalası içerisindeki kararımızı Allah'ın izniyle partimizin üst kurulları verecek. Hiç endişe etmeyin. Sizlerden ricam şu, milletimizin sevgisini kazanmaya devam edin. Milletimizle kucaklaşın."