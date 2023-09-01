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        Niğde'de 7 milyon 550 bin dolu makaron ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 18:07 Güncelleme: 01.09.2023 - 18:10
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        Niğde'de 7 milyon 550 bin dolu makaron ele geçirildi
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        NİĞDE (AA) - Niğde'de bir tır ve kamyonette 7 milyon 550 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, sürücüler gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde-Adana Otoyolu Güney gişelerinde bir tır ve kamyoneti durdurdu.

        Araçlarda yapılan aramada 7 milyon 550 bin dolu makaron ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücüler hakkında adli işlem başlatıldı.

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