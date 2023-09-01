Niğde'de 7 milyon 550 bin dolu makaron ele geçirildi

NİĞDE (AA) - Niğde'de bir tır ve kamyonette 7 milyon 550 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, sürücüler gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde-Adana Otoyolu Güney gişelerinde bir tır ve kamyoneti durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada 7 milyon 550 bin dolu makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücüler hakkında adli işlem başlatıldı.