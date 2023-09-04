Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de 1. Oto Show etkinliği gerçekleştirilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 14:07 Güncelleme: 04.09.2023 - 14:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de 1. Oto Show etkinliği gerçekleştirilecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi ve Otolife Dergisi iş birliğinde 1. Niğde Oto Show etkinliği düzenleyecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 8-10 Eylül'deki etkinlikte, otomotiv dünyasının yenilikleri vatandaşların beğenisine sunulacak.

        Otolife Genel Müdürü Volkan Dizen, organizasyon öncesi Belediye Başkanı Emrah Özdemir'i ziyaret etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Dizen'e ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, "İlimizde ilk kez düzenlenecek oto show organizasyonunun kentimize önemli katkılar sunacağına inanıyorum ve bu etkinliğin geleneksel hale getirilmesini umut ediyorum." ifadesini kullandı.

        Dizen ise organizasyona çok sayıda markanın katılacağını aktardı.

        Etkinlikte, otomotiv tutkunları ve tüketicilere özel kampanyalar ve fiyat avantajları sağlanacağını belirten Dizen, şunları kaydetti:

        "Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'e önemli bir organizasyona verdiği destekten dolayı çok teşekkür ederiz. Niğde, son yıllarda her alandaki gelişimiyle dikkatimizi çekmekte ve bu gelişmeler istatistiklere yansımakta. Bu yüzden yurt genelindeki organizasyonlarımız arasına Niğde'yi de dahil ettik. Sektörümüz adına henüz çok fazla yatırım almayan Niğde'nin, bu organizasyondan sonra markalarımız ve sektör firmalarımız açısından da daha fazla dikkat çekeceği ve çeşitli markalar için yatırım fikri oluşturacağı kanaatindeyiz."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile görüşmesi başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ile görüşmesi başladı
        Ankara'da F-4 uçağının yakıt tankı düştü
        Ankara'da F-4 uçağının yakıt tankı düştü
        Şampiyon Filenin Sultanları yurda döndü
        Şampiyon Filenin Sultanları yurda döndü
        16 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp 2,5 ay işkence etti!
        16 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp 2,5 ay işkence etti!
        MVP: Melissa Vargas!
        MVP: Melissa Vargas!
        Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp
        Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp
        Şiddetli sağanak batıya doğru geliyor!
        Şiddetli sağanak batıya doğru geliyor!
        Kız meselesi dehşeti: 2 ölü, 1 yaralı!
        Kız meselesi dehşeti: 2 ölü, 1 yaralı!
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        Filenin Sultanları dünya basınında!
        3 bin 700 yıllık beyin kalıntıları bulundu
        3 bin 700 yıllık beyin kalıntıları bulundu
        Enflasyon 2023'ün zirvesinde
        Enflasyon 2023'ün zirvesinde
        Karı koca ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı! Kanında uyuşturucu çıktı!
        Karı koca ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı! Kanında uyuşturucu çıktı!
        4 aracı pert edip kaçtı!
        4 aracı pert edip kaçtı!
        Otomotivde düşüşe rağmen rekor!
        Otomotivde düşüşe rağmen rekor!
        6 ay sonra Dünya'ya döndüler
        6 ay sonra Dünya'ya döndüler
        Burning Man Festivali'ne soruşturma
        Burning Man Festivali'ne soruşturma
        "İyi ki varsınız kızlar"
        "İyi ki varsınız kızlar"
        FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONU
        FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONU

        Benzer Haberler

        Milli kadın güreşçiler Çavuşoğlu ve Yavuz, olimpiyatlarda altın madalyaya o...
        Milli kadın güreşçiler Çavuşoğlu ve Yavuz, olimpiyatlarda altın madalyaya o...
        Aladağlar'da ayak bileği kırılan dağcıyı jandarma ekibi kurtardı
        Aladağlar'da ayak bileği kırılan dağcıyı jandarma ekibi kurtardı
        Niğde'de 7 milyon 550 bin dolu makaron ele geçirildi
        Niğde'de 7 milyon 550 bin dolu makaron ele geçirildi
        Milli kadın güreşçiler yeniden tarih yazma peşinde
        Milli kadın güreşçiler yeniden tarih yazma peşinde
        Niğde'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda fener alayı düzenlendi
        Niğde'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda fener alayı düzenlendi
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Niğde'de partililerle buluştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Niğde'de partililerle buluştu: