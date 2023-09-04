Niğde'de 1. Oto Show etkinliği gerçekleştirilecek

NİĞDE (AA) - Niğde Belediyesi ve Otolife Dergisi iş birliğinde 1. Niğde Oto Show etkinliği düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 8-10 Eylül'deki etkinlikte, otomotiv dünyasının yenilikleri vatandaşların beğenisine sunulacak.

Otolife Genel Müdürü Volkan Dizen, organizasyon öncesi Belediye Başkanı Emrah Özdemir'i ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Dizen'e ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, "İlimizde ilk kez düzenlenecek oto show organizasyonunun kentimize önemli katkılar sunacağına inanıyorum ve bu etkinliğin geleneksel hale getirilmesini umut ediyorum." ifadesini kullandı.

Dizen ise organizasyona çok sayıda markanın katılacağını aktardı.

Etkinlikte, otomotiv tutkunları ve tüketicilere özel kampanyalar ve fiyat avantajları sağlanacağını belirten Dizen, şunları kaydetti:

"Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'e önemli bir organizasyona verdiği destekten dolayı çok teşekkür ederiz. Niğde, son yıllarda her alandaki gelişimiyle dikkatimizi çekmekte ve bu gelişmeler istatistiklere yansımakta. Bu yüzden yurt genelindeki organizasyonlarımız arasına Niğde'yi de dahil ettik. Sektörümüz adına henüz çok fazla yatırım almayan Niğde'nin, bu organizasyondan sonra markalarımız ve sektör firmalarımız açısından da daha fazla dikkat çekeceği ve çeşitli markalar için yatırım fikri oluşturacağı kanaatindeyiz."