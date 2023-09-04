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        Niğde'de 16 hırsızlık zanlısı yakalandı

        Niğde'de farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili 16 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 16:53 Güncelleme: 04.09.2023 - 16:53
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        Niğde'de 16 hırsızlık zanlısı yakalandı
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonlarda 16 zanlıyı yakaladı.

        Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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