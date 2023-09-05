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        Niğde Barosundan aşure ikramı

        Niğde Barosu tarafından Niğde Adliyesi bahçesinde aşure ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 13:10 Güncelleme: 05.09.2023 - 13:10
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        Niğde Barosundan aşure ikramı
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        Aşure ikramına Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Ercan Özaltunbulak, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Bayram Ünlü, hakimler, savcılar, avukatlar ve adliye çalışanları katıldı.

        Baro Başkanı Emin Alper Öztürk, Baro Başkanlığı olarak yıllardır aşure etkinliği yaptıklarını söyledi.

        Aşure ikramı için adli yılın açılmasını beklediklerini belirten Öztürk, "Bolluğun, bereketin, dayanışmanın simgesi. Yeni adli yılın sorunsuz geçmesini temenni ediyorum. Tüm meslektaşlarıma şimdiden yeni adli yılın hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

        Başsavcısı Vekili Özaltunbulak da emeği geçenlere teşekkür etti.

        Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Bayram Ünlü ise Niğde Barosuna teşekkür ederek, "Aşure programı vesilesiyle adli yıla ağzımızın tadıyla başlamış oluyoruz. Bolluğumuzun, bereketin, inancımızın ve medeniyetimizin bir simgesi olan alışkanlığımızı devam ettiriyoruz. En önemlisi de adliye ve baro bütünlüğü, hakim, savcı ve avukat iş birliği adına güzel bir etkinlik oldu." diye konuştu.

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