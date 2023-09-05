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        Niğde'de okul servisleri denetlendi

        Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, okul servislerinde denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 16:37 Güncelleme: 05.09.2023 - 17:44
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        Niğde'de okul servisleri denetlendi
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        Belediyeden yapılan açıklamaya göre ekipler, servis araçlarının teknik donanımlarını ve araçlarda bulunması zorunlu ekipmanları kontrol etti.

        Servis araçlarının otomatik kapı, emniyet kemeri, acil durum ekipmanları ve yangın söndürme cihazlarını inceleyen ekipler, sürücülerin ehliyet, ruhsat ve taşımacılık izin belgelerini de kontrol ederek, eksiklikler konusunda sürücüleri uyardı.

        Öğrencilerin okullarına güvenle seyahat edebilmeleri için tedbirlerin alındığı ve denetimlerin devam edeceği bildirildi.

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