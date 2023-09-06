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        Niğde Belediyesi kentte genel temizlik yapıyor

        Niğde Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin mahallelerde başlattığı genel temizlik çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 13:58 Güncelleme: 06.09.2023 - 14:31
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        Niğde Belediyesi kentte genel temizlik yapıyor
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        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İlhanlı Mahallesi'nin ardından, Selçuk Mahallesi'nde genel temizlik çalışmalarına başlayan ekipler, bulvar, cadde ve sokaklarda yol, refüj ve kaldırımların temizliğini yapıyor, boş alanlardaki birikinti ve hafriyatı kaldırıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, rutin temizlik hizmetlerinin eksiksiz yürütüldüğünü, bunun yanında, mahalleleri kapsayan genel temizlik çalışmalarının da devam ettiğini belirtti.

        Şehrin geliştiğini, büyüdüğünü ve güzelleştiğini aktaran Özdemir, "Bir yandan devasa projelerimizin hayata geçirilmesi için çaba gösterirken diğer yandan da vatandaşlarımız için daha temiz ve daha yaşanabilir yaşam alanları oluşturmanın gayreti içindeyiz. Hemşehrilerimiz pırıl pırıl cadde ve sokakları kullansın diye ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

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