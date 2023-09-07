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        Niğde'de minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

        Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 09:48 Güncelleme: 07.09.2023 - 09:52
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        Niğde'de minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
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        A.H. idaresindeki 50 MA 1538 plakalı minibüs, Niğde-Kayseri kara yolu İlhanlı Mahallesi Ata Sanayi Sitesi yakınındaki kavşakta, Ö.A'nın kullandığı 51 AAV 791 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile minibüsteki 6 tarım işçisi yaralandı.

        Yaralılar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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