Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 07.09.2023 - 15:41 Güncelleme: 07.09.2023 - 15:41
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik düzenledikleri operasyonda 4 zanlıyı yakaladı.
Şüphelilerin adreslerinde 45,80 gram sentetik uyuşturucu, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.