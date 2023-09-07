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        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 15:41 Güncelleme: 07.09.2023 - 15:41
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        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik düzenledikleri operasyonda 4 zanlıyı yakaladı.

        Şüphelilerin adreslerinde 45,80 gram sentetik uyuşturucu, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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