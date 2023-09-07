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        Niğde Belediyesinin "Halk Günü" buluşmaları devam ediyor

        Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Halk Günü" buluşmalarında vatandaşların taleplerini dinliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 16:21 Güncelleme: 07.09.2023 - 16:58
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        Niğde Belediyesinin "Halk Günü" buluşmaları devam ediyor
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        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özdemir, programda, vatandaşların sorun ve taleplerini dinliyor, isteklerin hızla çözüme kavuşmasını sağlıyor.

        Özdemir, "Niğde Belediyesi olarak çok önemli projeleri hayata geçirmek için ekip arkadaşlarımızla gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir ayağımız Ankara'da ise bir ayağımız da halkımızın arasında oluyor. Kapımız da gönlümüz de her zaman vatandaşlarımıza açık. Onların derdi bizim derdimiz, onların sorunları bizim sorunumuzdur. İmkanlarımız ölçüsünde halkımızın taleplerine en kısa süre içinde karşılık vermeye gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

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