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        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

        Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonda adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 11:15 Güncelleme: 08.09.2023 - 11:15
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        Niğde'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik dünkü operasyonunda yakalanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şüphelilerin adreslerinde 45,80 gram sentetik uyuşturucu, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirilmişti.

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