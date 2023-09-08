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        Niğde'de 1. Oto Show etkinliği başladı

        Niğde Belediyesi ve Otolife Dergisi iş birliğinde 1. Niğde Oto Show etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 18:47 Güncelleme: 08.09.2023 - 18:51
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        Niğde'de 1. Oto Show etkinliği başladı
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        Niğde Belediyesi Kültür Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen Oto Show'a otomobil firmalarının farklı seğmenlerdeki modelleri sergilendi.

        Etkinlikte ayrıca, klasik otomobil ve motosikletler de vatandaşların beğenisine sunuldu.

        Vali Cahit Çelik, açılışta yaptığı konuşmada, otomobil sektörünün dünyadaki en önemli sektörlerden biri olduğunu söyledi.

        Gelişmiş ülkelerin hepsinin ön plana çıktığı otomobil markalarının olduğunu belirten Çelik, "Bunun ekonomiden ticarete ne kadar etkili olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Bu sektöre geç katılan bir ülke olduk. Ama artık bizim de Togg'umuz var. Pazartesi günü de bizim Togg'umuz geliyor." dedi.

        Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise birçok markanın Niğde'de 3 gün boyunca son model araçlarını sergileyeceğini ifade etti.

        Birçok markanın Niğde'ye gelmek istediğini dile getiren Özdemir şunları kaydetti:

        "Bundan sonra böyle oto şovlarda değil devamlı olarak da Niğde'de birçok markayı barındıracağımıza inanıyoruz. Hayırlı olsun, vatandaşlarımız güzel bir 3 gün geçirir. Burada güzel sonuçlar çıkar. Hayırlı, bereketli işler olur. Bu Oto Show'un en büyük katılımcısı Togg'muz. Bundan da ayrıca bir gurur duyuyoruz."

        Otolife Genel Müdürü Volkan Dizen de pazar günü sona erecek etkinlikte araç almak isteyenlere bankaların özel kredi imkanı sunacağını bildirdi.

        Konuşmaların ardından vatandaşlar, araçları inceledi.

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