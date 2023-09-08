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        Niğde'de bir kişi silahla bacağından vurularak yaralandı

        Niğde'de bir kişi, 2 kişi tarafından bacağından vurularak yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 18:50 Güncelleme: 08.09.2023 - 18:50
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        Niğde'de bir kişi silahla bacağından vurularak yaralandı
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        M.M.S, alacak-verecek meselesi sebebiyle husumetli olduğu 2 kişiyle Çayır Mahallesi Söğüt Sokak'ta karşılaştı.

        Söz konusu 2 kişinin otomobilden tabancayla ateş açtığı M.M.S, bacağından yaralandı.

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.M.S. tedavi altına alındı.

        Ekipler, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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