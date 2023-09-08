Niğde'de bir kişi silahla bacağından vurularak yaralandı
Niğde'de bir kişi, 2 kişi tarafından bacağından vurularak yaralandı.
Giriş: 08.09.2023 - 18:50 Güncelleme: 08.09.2023 - 18:50
M.M.S, alacak-verecek meselesi sebebiyle husumetli olduğu 2 kişiyle Çayır Mahallesi Söğüt Sokak'ta karşılaştı.
Söz konusu 2 kişinin otomobilden tabancayla ateş açtığı M.M.S, bacağından yaralandı.
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.M.S. tedavi altına alındı.
Ekipler, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.