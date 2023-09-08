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        Niğde'de fakülte binasının yangın merdiveni kontrollü yıkım sırasında yürüyüş yoluna devrildi, 1 kişi yaralandı

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin hasar alan yangın merdiveninin kontrollü yıkımı sırasında yürüyüş yoluna devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 20:50 Güncelleme: 08.09.2023 - 20:50
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        Niğde'de fakülte binasının yangın merdiveni kontrollü yıkım sırasında yürüyüş yoluna devrildi, 1 kişi yaralandı
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hasar alan Sağlık Bilimleri Fakültesi binasının yangın merdiveni yıkım işi, üniversite tarafında ihale edilerek özel bir firmaya verildi.

        Firmanın kontrollü yıkım yaptığı sırada yangın merdiveninin bir kısmı, istinat duvarını yıkarak Atatürk Bulvarı'ndaki yürüyüş yoluna devrildi. Bu sırada yoldan geçen bir kadın yaralandı.

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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