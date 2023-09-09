Niğde'de devrilen tırda sıkışan sürücü kurtarıldı
Niğde'de kaza yapan tırda sıkışarak yaralanan sürücü, itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Giriş: 09.09.2023 - 14:05 Güncelleme: 09.09.2023 - 14:12
S.A. idaresindeki 33 APY 981 plakalı tır, Ankara-Niğde Otoyolu Gölcük gişeleri yakınında devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, Niğde Belediyesi itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.