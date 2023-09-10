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        MHP Niğde İl Kongresi yapıldı

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Niğde İl Başkanlığının 14. Olağan Kongresi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 17:00 Güncelleme: 10.09.2023 - 17:02
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        MHP Niğde İl Kongresi yapıldı
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        Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        MHP İl Başkanı Aytekin Tükenmez burada yaptığı konuşmada, yeniden zaferlere ulaşmak için kongre yaptıklarını belirtti.

        Türk milletini karşılıksız seven, yaşadığı şehre karşılıksız hizmet etmeyi ilke edinen insanlar olduklarını ifade eden Tükenmez, "İşte onun için diyorum ki Niğde sevdamız, Türkiye davamızdır. Bizim davamız yaşadığımız şehre, ülkemize oradan da bütün Türk coğrafyasına yayılan büyük bir idealin adıdır." dedi.

        MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce de durmadan çalışmaya devam edeceklerini ve her alanda Niğde'nin sesi olacaklarını vurguladı.

        Tek liste halinde yapılan kongrede mevcut İl Başkanı Aytekin Tükenmez, yeniden seçildi.

        Kongreye, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, teşkilat mensupları, siyasi parti temsilcileri, MHP'li ilçe ve belde belediye başkanları ile partililer katıldı.

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