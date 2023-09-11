Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den yeni eğitim yılı mesajı

Özdemir, mesajında, eğitimde yapılan atılımlar ve öğrencilere sunulan imkanlarla Türkiye'nin bu alanda parmakla gösterilen ülkeler arasında yer aldığını belirtti.

Belediye olarak eğitim ve öğretim alanında gerçekleştirdikleri önemli yatırımlarla öğrencilerin en iyi şartlarda eğitim almalarına katkı sunduklarını aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Niğde Belediyesi olarak dönüşen, gelişen, büyüyen Niğde'mizde öğrencilerimizi en iyi şekilde geleceğe hazırlayan öğretmenlerimiz ve okul yöneticilerimizin her talebini karşılamaya ve daha iyi imkanlar sunmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı hedefine koşarken milli ve manevi değerlerimize bağlı, teknolojide, bilimde, sanatta, kültürde, sporda ve yaşamın her alanında donanımlı nesiller yetiştirmek ortak hedefimizdir. Kıymetli öğretmenlerimizin, sevgili öğrencilerimizin ve saygıdeğer velilerimizin eğitim ve öğretim yılını kutluyor, başarılar diliyorum."